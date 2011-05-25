Майбутнє студентів-сиріт закладається сьогодні

В Києві відбулася зустріч студентів-сиріт – учасників Стипендіальної програми, яку спільно реалізують Фонд допомоги і розвитку дітям Чорнобиля» (ФДРДЧ) за фінансової підтримки компанії «Філіп Морріс Україна».

Відібрані на конкурсній основі 85 учасників програми – студенти ВУЗів Київської та Харківської областей, впродовж 2010-2011 навчального року отримували додаткову стипендію в розмірі 1300 грн. на місяць. Програма мала на меті допомогти в навчанні та сприяти соціальній інтеграції сиріт.

“Восени, наприклад, коли я отримала кошти вперше, то купила книги по менеджменту, які мені потрібні для навчання. Зараз ця стипендія була дуже доречною, оскільки в мене зламався комп’ютер, необхідний для написання дипломної роботи. Я купила ноутбук, а отже й вирішила цю проблему», - розповідає студентка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва Ірина НОСЕНКО.

Вітаючи студентів, директор з корпоративних зв’язків компанії «Філіп Морріс Україна» Костянтин РЯБЕНКО зазначив: «Рік тому, на початку реалізації Стипендіальної програми, ми усвідомлювали, що дана ініціатива покликана не лише фінансово підтримати студентів-сиріт, але й дати їм можливість стати рівноправними й успішними членами суспільства. Саме тому, сьогоднішній день для багатьох учасників є не лише завершенням програми, але й першим кроком до професійного життя».

Серед 85 студентів, які є учасниками програми, більш ніж третина випускники вузів у 2011 році, тому організатори щоб допомогти їм зорієнтуватися на ринку праці провели майстер-класи, де студенти отримали практичні поради щодо працевлаштування.

«Ми сподіваємося що сьогоднішня зустріч допоможе студентам професійно реалізуватися, успішно інтегрувавши в суспільство». - сказала під час зустрічі директор ФДРДЧ в Україні Алекса МІЛЯНИЧ.

Під час зустрічі учасники програми отримали змогу поспілкуватися з представниками провідних українських та міжнародних компаній, зокрема, «Майкрософт Україна», «ПрайсвотерхаусКуперс Україна», «Крафт Фудз Україна», «Філіп Морріс Україна», а також з представниками Посольства США в Україні, та дізнатися про можливості щодо подальшої кар’єри.

Довідка УНІАН. Стипендіальна програма для студентів-сиріт розроблена та втілюється «Фондом допомоги і розвитку дітям Чорнобиля» з ініціативи та за фінансування ПрАТ «Філіп Морріс Україна». Відібрані на конкурсній основі 85 учасників програми – студенти ВУЗів Київської та Харківської областей, впродовж 2010-2011 навчального року отримували додаткову стипендію в розмірі 1300 грн. на місяць.