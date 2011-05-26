У Ємені тривають зіткнення між силами правопорядку і прихильниками опозиції

У столиці Ємену Сані тривають зіткнення між силами правопорядку і демонстрантами, які почалися в понеділок, передає Бі-Бі-Сі.

У місті Сана лунають перестрілки і вибухи. Аеропорт закритий, і всі рейси перенесено в місто Аден.

За останні три дні під час зіткнень, за офіційними даними, вже загинули 69 людей.

Уряд США вирішив залишити у своїй дипломатичній місії в Ємені лише співробітників, без яких неможливо обійтися. Решта дипломатів і членів їхніх родин має бути евакуйована у зв`язку із спалахом насильства в цій країні.

Згідно з повідомленням з Ємену, після декількох днів боїв озброєні члени одного з місцевих племен взяли під контроль декілька державних установ в столиці країни Сані.

Свідки повідомляють, що через боїв у столиці Ємену місто залишили сотні біженців.

Зіткнення в Сані почалися в понеділок, коли війська, лояльні Президентові Ємену Алі Абдуллі САЛЕХУ, спробували взяти під контроль штаб-квартиру лідера впливового місцевого клану Хашід шейха Садіка АХМАРА.

Цього тижня єменський Президент знову відмовився піти у відставку і залишити країну під тиском зростаючих силу демонстрацій. А.САЛЕХ продовжує відмовлятися від договору, запропонованого міжнародними посередниками. Його умови передбачають, що Президент Ємену подає у відставку впродовж місяця і передає владу уряду національної єдності. При цьому А.САЛЕХ одержує імунітет від судового переслідування.

Як повідомляв УНІАН, єменська опозиція вже декілька місяців виводить на вулиці противників Президента А.САЛЕХА, який править країною з 1978 року.

У Ємені, найбіднішій країні Аравійського півострова, хвилювання почалися після повстань у Тунісі і Єгипті.

Опозиція вимагає відставки А.САЛЕХА, звинувачуючи його уряд в корупції.