Столична міліція попереджає: з настанням літа зросла кількість пограбувань жінок

З настанням літа у Києві зросла кількість пограбувань, предметами яких стають жіночі ювелірні прикраси, насамперед золоті ланцюжки.

Про це УНІАН повідомив начальник Центру громадських зв’язків ГУ МВС України в м. Києві Володимир ПОЛІЩУК.

«З настанням теплих днів у Києві значно скоротилася кількість кишенькових крадіжок, втім відчутно збільшилася кількість пограбувань жінок, зокрема їхніх ювелірних прикрас», - сказав він, зауваживши, що лише за останню добу було зареєстровано в різних районах столиці 10 пограбувань, у 4 з яких жертвами стали саме жінки, в яких зловмисники зірвали з шиї золоті прикраси.

В одному з таких випадків, зазначив В.ПОЛІЩУК, грабіжника було затримано.

Враховуючи тенденцію, що складається, столична міліція наполегливо просить жінок по можливості якнайменше демонструвати свої ювелірні прикраси, особливо у вечірній час.

Також міліція просить жінок, які повертаються додому пізно ввечері, домовлятися зі своїми близькими, щоб ті їх зустрічали.