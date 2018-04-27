«Заспокійливе» для електорату - зарплати і пенсії вимушено підвищать

Як свідчить життя, популізм стає твердою основою української демократії і принципом влади. З року в рік, причому незалежно від забарвлення за партійною приналежністю, вона зі шкіри геть лізе, аби сподобається народу, завоювати його довіру і заручиться підтримкою. Але на практиці реальні цілі наших верхів, які маскують під багатообіцяючі ідеї на благо українців, зводяться до примітивних речей – боротьби за владу, збагачення та іншої атрибутики «керманичів». Народ звик - політики багато говорять, але при цьому нічого не роблять. А якщо навіть щось і зрушиться з місця, то, як правило, нічим хорошим для середньостатистичного українця це не закінчується - в одну кишеню додадуть, з іншої - віднімуть. Такі думки навіяла заява президента Віктора Януковича, який вважає, що в другому півріччі потрібно підвищити зарплати і пенсії.

«У нас є, безумовно, велике бажання, щоб на друге півріччя був переглянутий бюджет. Йде перевиконання його дохідної частини. Потрібно подивитися, можливо, у другому півріччі ми можемо трошки підвищити заробітні плати, пенсії, подивитися по Пенсійному фонду, що у нас там робиться, які проблеми», - сказав президент під час зустрічі з прем`єр-міністром Миколою Азаровим.

«Хоча я добре розумію, що у нас фінансова ситуація досить складна у зв`язку з виплатою міжнародних боргів, але давайте подивимося, що нам дала економіка в цьому півріччі і що ми можемо на друге півріччя вже запропонувати», - зазначив президент.

Але, як свідчать економічні показники (правда, в підрахунках Кабмін і АП найчастіше розходяться), В.Янукович або не зовсім все добре розуміє, або його не чітко інформують, або заяви гаранта звичайний популізм, який цілком зрозумілий з урахуванням майбутніх виборів і поточної ситуації в країні.

Для більшої яскравості демонстрації поінформованості влади про життя українців вдамося до цитат. Зокрема, 4 квітня президент заявив, що збільшення надходжень до Пенсійного фонду свідчить про поліпшення економічної ситуації в Україні - тільки за квітень ПФ поповнився 11,5 млрд. грн., що на 18% більше минулорічного показника (за запевненнями прем`єра, доходи ПФ, завдяки введенню Податкового кодексу, зростають на 1 млрд. грн. у місяць). «А що це означає - це означає, що підвищилася зарплата..., що почала працювати економіка», - вважає В.Янукович.

«На початку 2010 року ми розуміли, що йдемо в рік з голим задом», - сказав В.Янукович. А тепер, судячи з усього, президент вважає, що ми його прикрили. Хочеться нагадати його ж слова, що ц.р. доведеться сплатити за зовнішніми боргами 80 млрд. грн. (за бюджету країни 267 млрд. грн.). І ще навести дані ПФ - на 1 травня заборгованість зі сплати єдиного соцвнеску склала 299 млн. грн., вона за квітень зросла на 60 млн. грн. Як запевняє Фонд, провиною всьому невиплати заробітної плати на 45 млн. грн., оплата праці з виручки від реалізації продукції і в натуральній формі - 10 млн. грн., сплати єдиного внеску на неналежні рахунки - 5 млн. грн. А заборгованість зі сплати страхових внесків до бюджету ПФ на сьогодні складає більше 2 млрд. грн.

Щодо зростання надходжень до ПФ голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якібчук відзначив, що, «надаючи інформацію президенту, автори забули уточнити, що раніше кошти з підприємств надходили в чотири фонди. До Пенсійного фонду і до трьох фондів соцстрахування: з тимчасової втрати працездатності, від нещасних випадків на виробництві та на випадок безробіття. Після введення так званого «єдиного соціального податку» гроші надходять спочатку до Пенсійного фонду, а вже потім розподіляються між іншими фондами. Тому число математично надходження до ПФ збільшилося, але до зростання економіки це не має ніякого стосунку».

До речі, як заявив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, з початку року кількість платників внесків до Пенсійного фонду та інших соціальних внесків скоротилася на півмільйона осіб - до 13,9 млн., а кількість пенсіонерів залишилася колишньою - 13,8 млн. осіб.

Про що це свідчить, та про те, що економічна ситуація погіршується - працюючих стає все менше. А тим, хто втримався на плаву, зарплату або урізали, або платять з великими затримками. За даними Держкомстату, заборгованість з виплати заробітної плати в березні склала 1,3 млрд. грн. З початку року вона зросла майже на 9%. Та й дефіцит загального фонду держбюджету за перший квартал склав більше 2 млрд. грн.

До всього сказаного залишається додати невизначеність з виділенням чергового траншу МВФ (як і його умови - підвищення тарифів на енергоносії для населення, пенсійна реформа) і зростання ціни на російський газ (у четвертому кварталі може скласти 400 дол.)

Але є друга сторона медалі ідеї влади. У країні зростає інфляція, і якщо на папері все виглядає цілком терпимо (з початку року - 4,7%, у річному порівнянні 9,4%), то на ділі ціни йдуть вгору нестримно, що власне відчув кожен українець на своєму гаманці. Тому підвищення заробітних плат, а особливо пенсій, виглядає як необхідність, аби зняти соціальну напругу.

Як зазначає президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, «зростання цін, як правило, прискорюється в кінці року, тому якщо і підвищувати заробітні плати і пенсії, то доцільно почати процес не пізніше вересня, аби не втратити час. Якщо виходити з динаміки цін в Україні, то, швидше за все, потрібно говорити про необхідність зростання заробітних плат і пенсій, як мінімум, на 20%. Це означає, що до кінця 2011 року середня зарплата повинна бути не менше 2800 грн. (або 345 дол.), а середня пенсія - не менше 1320 грн. (або 170 дол.)».

За словами експерта, «хоч про це не прийнято говорити, але зростання дохідної частини і держбюджету, і ПФ багато в чому забезпечила інфляція. Підвищення цін не тільки знижує купівельну спроможність населення, а й збільшує оподатковувану базу. Це, перш за все, відноситься до ПДВ, який безпосередньо впливає на вартість товару. Тому зростання цін і зростання неповернення ПДВ дає можливість без особливих зусиль наповнювати держбюджет.

Швидше за все, коли говорять про підвищення заробітних плат і пенсій, головним джерелом мають на увазі емісію гривні. Тільки в квітні 2011 року грошова база (емісія гривні) збільшилася на 6 млрд. грн. При цьому на 5,6 млрд. грн. зросла кількість готівкових грошей в обігу. Фактично емісія безготівкової гривні плавно трансформувалася в готівку. Провівши емісію гривні на 22-25 млрд. можна було б профінансувати як зростання заробітних плат у бюджетній сфері, так і пенсій. З урахуванням вже існуючої грошової бази, це не така й велика сума - близько 10% зростання».

За словами О.Охріменка, «і США, і країни Західної Європи виходили з кризи за рахунок емісії своїх валют. Україна в цій ситуації не унікальна країна. На даний момент емісія - єдиний вихід».

Очевидно, владі вдасться підняти рівень нашого «добробуту», досвід у неї багатий. Ось тільки «опікунських» грошей все одно не вистачить, щоб хоча б заплатити за комуналку. А тому напрошується питання - чому ж утримуються на плаву популістські лідери? Та тому, що альтернативи немає. Але можна не сумніватися, народ рано чи пізно, але перестане миритися з відвертим обманом...

Нана Чорна (УНІАН)