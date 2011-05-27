Янукович: Україна хоче отримати реальну перспективу вступу до Євросоюзу

Варшава. Україна хоче отримати реальну перспективу вступу до Євросоюзу в угоді про асоціацію з ЄС.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав у заяві для преси сьогодні у Варшаві.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент України акцентував увагу на тому, що сьогодні триває робота над підготовкою угоди про асоціацію, невід’ємною частиною якої є угода про створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

«В угоді про асоціацію ми хочемо сьогодні отримати реальну перспективу вступу України до Європейського Союзу, і саме ця робота, вона нас сьогодні зобов’язує шукати з нашими партнерами в Європейському Союзі, кандидатами по вступу в Європейський Союз, з нашими сусідами – країнами Східної і Центральної Європи вирішення тих питань порядку денного, які наближають Україну до європейських стандартів», - сказав Президент.

Розповідаючи про сьогоднішній саміт країн Центральної і Східної Європи, Президент зауважив, що участь України в такому саміті є цілком закономірною. «Україна набрала оптимальної швидкості в питаннях європейської інтеграції, і на порядку денному стоять дуже важливі питання такі, як лібералізація візового режиму та виконання дорожньої карти, яку Україна отримала від Європейської комісії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, Україна сьогодні практично завершила роботу над реалізацією цієї «дорожньої карти», і, скоріш за все, до вересня виконає її остаточно.