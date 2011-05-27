Янукович: Україна хоче отримати реальну перспективу вступу до Євросоюзу

20:31, 27 травня 2011
Соцполітика
0

Варшава. Україна хоче отримати реальну перспективу вступу до Євросоюзу в угоді про асоціацію з ЄС.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав у заяві для преси сьогодні у Варшаві.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент України акцентував увагу на тому, що сьогодні триває робота над підготовкою угоди про асоціацію, невід’ємною частиною якої є угода про створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

«В угоді про асоціацію ми хочемо сьогодні отримати реальну перспективу вступу України до Європейського Союзу, і саме ця робота, вона нас сьогодні зобов’язує шукати з нашими партнерами в Європейському Союзі, кандидатами по вступу в Європейський Союз, з нашими сусідами – країнами Східної і Центральної Європи вирішення тих питань порядку денного, які наближають Україну до європейських стандартів», - сказав Президент.

Розповідаючи про сьогоднішній саміт країн Центральної і Східної Європи, Президент зауважив, що участь України в такому саміті є цілком закономірною. «Україна набрала оптимальної швидкості в питаннях європейської інтеграції, і на порядку денному стоять дуже важливі питання такі, як лібералізація візового режиму та виконання дорожньої карти, яку Україна отримала від Європейської комісії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, Україна сьогодні практично завершила роботу над реалізацією цієї «дорожньої карти», і, скоріш за все, до вересня виконає її остаточно.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter