Коморовський: проведення саміту Центральної Європи в Києві важливе для євроінтеграції України

Варшава. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ вважає проведення наступного саміту Центральної Європи в Києві важливим для євроінтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Польщі сказав на прес-конференції у Варшаві.

Він зазначив, що учасники XVII саміту президентів Центральної Європи, який сьогодні розпочав роботу у Варшаві, домовились провести наступний саміт в столиці України - Києві в 2012 році.

Глава Польської держави відзначив, що учасники нинішнього саміту підтримали ідею подальшого розширення Європейського Союзу, зауваживши, що серед найактивніших лобістів євроатлантичної інтеграції мають бути країни, які самі нещодавно вступили в ЄС та НАТО.

„Головна думка, що треба підтримати надії та зусилля з обох сторін – як зацікавлених (в євроінтеграції) держав, так і Євросоюзу – у справі подальшого розширення на схід та на терени колишньої Югославії”, - сказав він.

„Це істотне з точки зору європейських прагнень України та польських старань для підтримки тих цілей, які стоїть перед Україною”, - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Водночас Президент Польщі залишив без відповіді запитання, чи бачить він загрозу демократії в Україні через останні події, серед яких, журналісти згадали тимчасове затримання на цьому тижні колишньої прем`єр Юлії ТИМОШЕНКО.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ дав відповідь лише на першу частину запитання, яка стосувалася його двосторонніх зустрічей, серед яких запланована розмова з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Представник прес-служби польського президента сказав УНІАН, що зустріч Б.КОМОРОВСЬКОГО з В.ЯНУКОВИЧЕМ, згідно з програмою, буде однією із найдовших з усіх двосторонніх зустрічей, які проведе польський президент - понад півгодини.