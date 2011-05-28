Лідери країн "Великої вісімки" виділять 40 млрд. доларів арабським країнам
14:42, 28 травня 2011Соцполітика
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Лідери країн "Великої вісімки" домовилися виділити 40 млрд. доларів арабським країнам, готовим провести демократичні реформи.
Про це заявив Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, виступаючи на закритті саміту "Великої вісімки", що проходив у французькому місті Довіль, передає Радіо «Свобода».
У прийнятому в Довілі комюніке лідери "Великої вісімки" одностайно засудили режим лівійського лідера Муамара КАДДАФІ й дії влади Сірії, що застосовують силу проти мирних демонстрантів.
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