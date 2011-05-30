Що робити, коли бізнес пробуксовує - 1 червня майстер-клас в УНІАН

У середу, 1 червня, в агентстві УНІАН у рамках роботи Лабораторії «Зроби себе сам» відбудеться майстер-клас декана Української Вищої Школи Бізнесу Максима ШКІЛЬОВА на тему: "Що робити, коли бізнес пробуксовывает: 3 ключових питання".

За словами М.ШКІЛЬОВА, багато підприємців і бізнесменів стикаються з ситуацією, коли їхній успішний бізнес починає «пробуксовувати».

«При аналізі виявляється, що ключовими є декілька проблем, і всі вони, як не дивно, пов`язані з самим підприємцем або бізнесменом», - вважає М.ШКІЛЬОВ.

Типовими, за його словами, є ситуації: "у мене недостатньо часу, щоб контролювати виконавчу дисципліну", "я не зміг спрогнозувати зміну ситуації на ринку", "в мене не налагоджена система аналізу вхідної інформації й співробітники озвучують проблеми, а не шукають шляхи їх вирішення".

Як зазначив М.ШКІЛЬОВ, практика роботи з подібними ситуаціями показує, що існує три актуальних питання, відповіді на які дозволяють збудувати план дій. Їх розгляду буде присвячено майстер-клас в УНІАН.

У програмі майстер-класу:

аналіз моделі власного бізнесу;

вертикальна й горизонтальна інтеграції, куди йти;

виділення функцій бізнесу в окремі бізнес-напрямки;

диверсифікація бізнесу;

оптимізація бізнес-процесів;

як зробити, щоб бізнес працював на тебе;

як зробити бізнес незалежним від людського чинника;

реперні точки створення системного бізнесу.

Час проведення майстер-класу – 1 червня. Початок о 19.00. Адреса – м. Київ, вул. Хрещатик, 4.

Детальніше про запис на семінар можна дізнатися тут: http://press.unian.net/ukr/seminars-109631.html

Довідка УНІАН: Максим ШКІЛЬОВ – декан Української Вищої Школи Бізнесу, успішний бізнес-тренер (понад 200 тренінгів, розроблених авторських методик), автор систем навчання та розвитку персоналу в міжнародних українських компаніях. 11-річний досвід управління бізнесом. Виведення на ринок декілька старт-апів. Провідний експерт із оцінки бізнес-планів проекту "Українська мрія". Три вищі освіти, зокрема MA in Social Science у London Metropolitan University.