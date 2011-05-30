Середня зарплата у квітні зросла на 2 грн.

Рівень середньої заробітної плати в Україні з розрахунку на одного штатного працівника в квітні 2011 року зріс на 2 грн. – до 2533 грн.

Про це повідомляє Державний комітет статистики України.

Найвищий рівень середньої заробітної плати за підсумками квітня зафіксований у Києві - 3922 грн. (у квітні зросла на 28 грн.), Донецькій – 3036 грн. (зростання на 70 грн.), Дніпропетровській областях, – 2739 грн. (зниження на 28 грн.), найнижчий – у Тернопільській – (зростання на 23 грн.), Херсонській – 1859 грн. (зростання на 11 грн.) і Волинській областях – 1868 грн. (зростання на 12 грн.).

Рівень середньомісячної заробітної плати в січні-квітні 2011 року становив 2424 грн.