У Запоріжжі робітники найбільших підприємств 31 травня протестуватимуть проти звільнень

У Запоріжжі робітники найбільших промислових підприємств регіону: Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ), ЗАлКу, Запорізького титаномагнієвого комбінату і інших промислових підприємств гірничо-металургійного комплексу, 31 травня вийдуть на акцію протесту проти масштабних звільнень.

Як повідомив УНІАН голова Запорізького обласного комітету профспілки металургів і гірників України Валерій КОЗУБ, в акції протесту, яка відбудеться у центрі Запоріжжя, візьмуть участь у цілому 4000 осіб – представники 60-тисячного колективу підприємств гірничо-металургійного комплексу регіону, а також делегації з Дніпропетровської, Донецької і Полтавської областей.

«Причина проведення акції протесту – масштабні скорочення людей, які на більшості підприємств викликані економічною ситуацією, спровокованою, у першу чергу, м`яко кажучи, «дивною» державною політикою відносно найбільших бюджетонаповнюючих підприємств регіону», - повідомили в обкомі профспілок.

У керівництві підприємств, робітники яких виходять на акцію протесту, інформацію про проведення масштабних скорочень і їх причини підтвердили.

Так, зокрема, за словами голови правління ПАТ „ЗЗФ” Павла КРАВЧЕНКА, на Запорізькому заводі феросплавів у зв`язку з вимушеним закриттям 2 великих цехів підприємства під скорочення підпадають 1900 з 3400 робітників.

«Основна причина ситуації, що склалася, – переведення Запорізького заводу феросплавів з 2011 р. з 1-го на 2-й клас споживання електроенергії, що викликало істотне зростання витрат на електроенергію, частка якої в собівартості продукції досягла 42-47% (залежно від виду феросплавів), що призвело до настільки істотного зниження конкурентоспроможності продукції, що за підсумками роботи за 5 місяців 2011 р. ми вимушені закривати цехи», - сказав П.КРАВЧЕНКО.

За його словами, керівництво підприємства неодноразово зверталося до НКРЕ, НАК "ЕКУ", Мінпаливенерго і Кабінету міністрів України з проханням змінити тариф, проте позитивного вирішення питання не добилося.

«У результаті ми вимушені скорочувати виробництво, а держава - втрачати мільйони гривень: через підвищення тарифів ми істотно - більш ніж у 2,5 разу - скоротили споживання електроенергії, у зв`язку з чим за 5 місяців 2011 року держава недоотримала за електроенергію 328 млн. грн.», - констатував П. КРАВЧЕНКО.

За словами голови Запорізької облкомітету профспілки металургів і гірників України В.КОЗУБА, якщо і після проведення такої масштабної акції протесту робітників держава не прислухається до їх законних вимог і не змінить своє ставлення до підприємств найбільшої бюджетонаповнюючої галузі, профспілка організовуватиме акції протесту в Києві.