Кабмін вніс зміни до порядку обліку безробітних

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, й безробітних.

Це передбачено урядовою постановою від 25 травня 2011 р. №538, текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Зокрема, до порядку внесено такий пункт: Під час проведення реєстрації громадянина працівник центру зайнятості із застосуванням автоматизованої системи заповнює персональну картку особи, що звернулася до центру зайнятості, в якій зазначаються особисті дані особи…, відомості про останнє місце роботи або вид діяльності, що визначений пунктом 3 статті 1 Закону України “Про зайнятість населення”, підстава припинення трудових відносин. Форму картки та пам’ятки затверджує Мінсоцполітики”.

У разі коли громадянин не має трудової книжки, може бути подано її дублікат або довідку з архівної установи про прийняття та звільнення з роботи.

Для реєстрації у державній службі зайнятості громадянин подає копії трудової книжки, цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг), диплома або іншого документа про освіту, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, що зберігаються в його особовій справі.

Особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби, подає копію сторінки паспорта з відповідною відміткою.

Громадянам передпенсійного віку (чоловікам після досягнення 58 років, жінкам - 53 років), яким на момент вивільнення залишилося півтора року до досягнення пенсійного віку і трудовий договір з якими розірвано, в тому числі військовослужбовцям, звільненим за скороченням без права на пенсію, у разі, коли вони мають страховий стаж для чоловіків - 25 років, для жінок - 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж роботи, який дає право на такий вид пенсії, за умови їх реєстрації у державній службі зайнятості як безробітних, протягом семи календарних днів після вивільнення, у разі відсутності підходящої роботи видається клопотання до органів Пенсійного фонду.