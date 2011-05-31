Сьогодні відзначається Всесвітній день без тютюну, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров`я.

Щороку 31 травня ВООЗ відзначає Всесвітній день без тютюну, під час якого акцентуються ризики для здоров`я, що супутні вживанню тютюну, і пропагуються дієві заходи політики зі скороченню його споживання.

Вживання тютюну є другою причиною смерті на глобальному рівні (після гіпертензії) і на сьогодні від цього вмирає один з десяти дорослих у всьому світі.

Всесвітня асамблея охорони здоров`я заснувала Всесвітній день без тютюну в 1987 році, аби звернути увагу світової спільноти на тютюнову епідемію і її смертоносні наслідки. Цей день дозволяє пропагувати конкретні заходи з боротьби проти тютюну і сприяти дотриманню Рамкової конвенції ВООЗ з питань боротьби проти тютюну. Вживання тютюну є основною попереджуваною епідемією, з якою зустрічається співтовариство у сфері охорони здоров`я.

32 країни вже ввели заборону на рекламу тютюну і спонсорування тютюновими компаніями добродійних заходів.

За даними ЗМІ, міжнародна практика свідчить про те, що кількість курців у світі скорочується. Проте заборони не завжди змушують відмовлятися від шкідливої звички. Професор кафедри масових комунікацій Лестерського університету Великої Британії Баррі ГАНТЕР, вивчивши досвід різних країн світу, наводить такий приклад: у Фінляндії, де діють дуже жорсткі антитютюнові закони, дійсно зменшується чисельність курців. От тільки відбувається це за рахунок дорослого населення, тоді як курців у віці до 19 років стає більше.

Значно кращих результатів, вважають міжнародні експерти, добилася Німеччина. У цій країні діють менш жорсткі обмеження на рекламу. Акцизи, як і в більшості країн ЄС, достатньо високі, але паралельно з цим активно пропагується здоровий спосіб життя. Крім того, в останні три роки за куріння в громадському місці тут нещадно штрафують. Тільки спробуйте закурити в залі для некурящих європейського ресторану. З вас тут же зажадають 100 євро, а власникові цього закладу ваша спроба обійдеться в тисячу євро. У результаті, порівняно з початком 80-х років, курців у Німеччині стало на 10% менше.

В Україні палить майже чверть населення у віці від 12 років і старшому. Кожен третій палить понад 20 років.

За даними Міністерства охорони здоров`я України, кількість курців в Україні скоротилася на 13% за останні 2 роки. Такого зниження вдалося досягнути завдяки здійсненню в Україні Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров`я населення на період до 2012 року. Програма діє в Україні вже другий рік.

15 березня 2006 року Україна ратифікувала Рамкову конвенцію Всесвітньої організації охорони здоров`я з питань боротьби проти тютюну, відповідно до якої впродовж 5 років після набуття чинності Рамкової конвенції (тобто не пізніше 4 вересня 2011 року) має бути введена повна заборона на рекламу, стимулювання продаж і спонсорство тютюнових виробів.