ВР ухвалила законопроект щодо надання невідкладної допомоги особам

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо надання невідкладної допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя і здоров`я стані.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 235 народних депутатів з 296 зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом Закону України встановлюється, що медичні працівники зобов`язані подавати першу невідкладну допомогу особам, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп`яніння або іншому стані небезпечному для життя і здоров’я, передбачено переоблаштування у закладах охорони здоров’я уже наявних палат на діагностико-детоксикаційні, реабілітаційні палати. Крім цього, законопроектом накладається зобов’язання на міліцію України забезпечити доставку осіб, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп`яніння або іншому стані небезпечному для життя і здоров’я, до найближчого лікувально-профілактичного закладу.