Уряд відкликав законопроект щодо пенсійної реформи

Верховна Рада України повернула уряду законопроект щодо проведення пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосувало 257 народних депутатів з 296, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, Кабінет міністрів звернувся з листом до парламенту щодо відкликання свого законопроекту «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи України». Таким чином, Верховна Рада задовольнила прохання уряду.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА заявив, що уряд найближчим часом подасть до Верховної Ради узгоджені зміни до законопроекту щодо пенсійної реформи, однак конкретних термінів не називав.

18 травня віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО заявив, що остаточний варіант пенсійної реформи майже готовий.

28 квітня С.ТІГІПКО окреслив основні положення проекту закону України «Щодо заходів із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

«Ми нічого не змінюємо для тих, хто вже перебуває на пенсії. Зміни вводитимуться поступово. Пенсійний вік збільшуватиметься протягом 10 років по 6 місяців на рік, збільшення пенсійного віку для чоловіків-держслужбовців до 62 років вводитиметься з 2013 року по шість місяців протягом чотирьох років, також протягом 10 років заплановано збільшити вислугу років для військових на п`ять років, починаючи з 2013 року. Заплановано встановлення максимального розміру пенсії, встановлення 12 мінімальних пенсій», – додав віце-прем`єр-міністр.

Відповідно до законопроекту, коефіцієнт заміщення для держслужбовців і військових становитиме не 90%, а 80%, для мінімальної пенсії мінімальний стаж має складати не менше 15 років, а пенсії обчислюватимуть за середнім рівнем зарплати не за останній рік роботи, а за три останні роки.

С.ТІГІПКО також пояснив, що у разі ухвалення рішення про підвищення пенсійного віку, люди зможуть виходити на пенсію раніше, однак з певними фінансовими втратами.

Він також наголосив, що закон про пенсійну реформу необхідно прийняти в червні – не пізніше початку липня. У такому разі наприкінці липня - на початку серпня можна сподіватися на позитивне рішення МВФ про фінансову підтримку. Йдеться про два транші в 1,5 млрд. доларів.