ВР ухвалила законопроект щодо прав громадян-пенсіонерів через втрату годувальника

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до ст. 43 та ст. 48 "Гірничого Закону України" щодо забезпечення соціальних прав сімей померлих пенсіонерів, які отримують пенсії у зв`язку із втратою годувальника.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 254 народні депутати з 296 зареєстрованих в сесійній залі.

Документом пропонується доповнити чинний закон положенням, відповідно до якого підприємства з видобутку вугілля та вуглебудівні підприємства мають безоплатно надавати вугілля на побутові потреби у розмірі, що визначається колективним договором, пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах та мають сумарно пільговий стаж на: підземних роботах та/або роботах, пов`язаних з підземними умовами та/або роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках - не менше, ніж 20 років для чоловіків і не менше 15 років - для жінок", а також "сім`ям померлих пенсіонерів, які за життя мали на це право, які отримують пенсії у зв`язку із втратою годувальника.

Пропонується також встановити, що цим категоріям осіб забезпечення вугіллям на побутові потреби після ліквідації або консервації гірничого підприємства має здійснюватися в межах тарифної угоди правонаступником.