Парламент повернув уряду законопроект щодо пенсійної реформи

Верховна Рада України повернула уряду законопроект щодо проведення пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосувало 257 народних депутатів з 296, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, Кабінет міністрів звернувся з листом до парламенту щодо відкликання свого законопроекту «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи України». Таким чином, Верховна Рада задовольнила прохання уряду.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА заявив, що уряд найближчим часом подасть до Верховної Ради узгоджені зміни до законопроекту щодо пенсійної реформи, однак конкретних термінів не називав.