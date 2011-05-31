У Запоріжжі - багатотисячна акція протесту металургів і працівників ГМК

Запоріжжя. У Запоріжжі проходить багатотисячна акція протесту металургів і працівників гірничо-металургійної галузі регіону, які виступають проти масштабних звільнень на підприємствах, основною причиною яких є зростання цін на електроенергію для великих промислових підприємств, внаслідок чого робота підприємств ГМК стає нерентабельною.

У зв`язку з численністю акції протесту, організатори - Запорізький обласний комітет профспілки металургів і гірників України змінив місце її проведення: мітинг перенесли на більш містку площу Фестивальну перед будівлею Запорізької ОДА.

У центрі площі практично повністю заповненій людьми з прапорами запорізьких промгігантів і плакатами-закликами до влади не допустити знищення підприємств основної бюджетонаповнюючої галузі України, встановлюється чорна труна з назвою трьох великих представників гірничо-металургійної галузі: «Запорізький завод феросплавів», «Марганецький ГЗК»і «Орджонікідзевський ГЗК».

За словами учасників акції протесту, дане дійство - «символічне відображення того, що зараз відбувається в реальності: підприємства навмисно ховають».

За даними представників профспілок, які виступають на акції протесту, «гірничо-металургійний комплекс, при всьому своєму потенціалі, тріщить по швах».

«За 10 років в запорізькому регіоні скорочено близько 18 тисячі робітників, при цьому 7 тисяч робочих скоротили тільки за останні два роки», - стверджує голова Запорізького обласного комітету профспілки металургів і гірників України Валерій КОЗУБ. Причиною різкого ускладнення економічного становища підприємств ГМК є зростання витрат на електроенергію, що сталося внаслідок підвищення тарифів і переведення підприємств на 2-й клас споживання електроенергії.

За його словами, наслідки зупинки підприємств, різке скорочення чисельності і викид трудового потенціалу в тіньову економіку для Запорізької області будуть катастрофічними, оскільки в ГМК Запорізької області задіяні понад 60 тис. осіб, від яких залежить рівень життя їхніх сімей - понад 200 тис. осіб.

Однією з головних причин соціально-економічної нестабільності, за словами учасників акції протесту, є «здійснення ринкових реформ без державного регулювання економіки». Зокрема - формальний підхід до регулювання ринку електроенергії.

В акції беруть участь представники колективів усіх запорізьких промгігантів, підтримати яких прибули металурги і гірники Дніпропетровської, Донецької та ряду інших областей України.

За попередніми даними, акцію протесту, в якій планувалася участь 4000 осіб, зібрала не менше 5 тисяч робітників.

Як повідомляв УНІАН, за даними голови Запорізького обласного комітету профспілки металургів і гірників України Валерія КОЗУБА, «причина проведення акції протесту - масштабні скорочення людей, які на більшості підприємств викликані економічною ситуацією, спровокованою, в першу чергу, м`яко кажучи «дивною» держполітикою щодо найбільших бюджетонаповнюючих підприємств регіону».

У керівництві підприємств, робітники яких виходять на акцію протесту, інформацію про проведення масштабних скорочень і його причини підтвердили.

Зокрема, за словами голови правління ПАТ "ЗЗФ" Павла КРАВЧЕНКА, на Запорізькому заводі феросплавів у зв`язку з вимушеним закриттям 2 великих цехів підприємства через непомірні витрати на електроенергію під скорочення потрапляють 1900 з 3 400 робочих.

«Основна причина такої ситуації – переведення Запорізького заводу феросплавів з 2011р. з 1-го на 2-й клас споживання електроенергії, яке викликало суттєве зростання витрат на електроенергію частка якої у собівартості продукції досягла 42%-47% (залежно від виду феросплавів), що призвело до настільки істотного зниження конкурентоспроможності продукції, що за підсумками роботи за 5 місяців 2011р. ми змушені закривати цехи», - повідомив П.КРАВЧЕНКО.

За його словами керівництво підприємства неодноразово зверталося з проханням змінити тариф до НКРЕ, НАК ЕКУ, Мінпаливенерго і Кабінету Міністрів України, проте позитивного вирішення питання не домоглося.

«В результаті ми змушені скорочувати виробництво, а держава втрачати мільйони гривень: через підвищення тарифів ми істотно - більше, ніж у 2,5 рази скоротили споживання електроенергії, у зв`язку з чим за 5 місяців 2011 держава недоотримала за електроенергію 328 млн. грн.», - констатував П.КРАВЧЕНКО.