До ВР надійшла нова редакція законопроекту щодо пенсійної реформи - Литвин
13:35, 01 червня 2011Соцполітика
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До Верховної Ради України надійшов доопрацьований проект закону щодо пенсійної реформи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.
За його словами, в цьому питанні «уряд проявив блискавичну реакцію». Спікер нагадав, що тільки вчора парламент направив на доопрацювання уряду цей законопроект, а вже увечері надійшла його нова редакція.
«Вчора ввечері я його отримав і направив на розгляд у відповідні комітети», - сказав він.
В.ЛИТВИН також спрогнозував, що це питання буде розглядатися на наступному пленарному тижні.
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