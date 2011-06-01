Уряд пропонує обмежити пенсії та застосувати цю норму для раніше призначених

Уряд України в підготовлених змінах до пенсійної реформи пропонує обмежити максимальні пенсії 10 прожитковими мінімумами і поширити дію цієї норми на пенсії, які були призначені раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

При цьому він не виключив, що пропозиція уряду ввести обмеження на раніше призначені пенсії може бути оскаржена в Конституційному Суді.

С.ТІГІПКО також повідомив, що на сьогоднішній день уряд подав до Верховної Ради змінений законопроект про пенсійну реформу, і він зареєстрований у парламенті під тим же номером, що й відкликаний. Він зазначив, що уряд вніс до документа 11 суттєвих, на його думку, змін.

“Ці зміни, на мій погляд, зробили ще м`якшим рішення щодо пенсійної реформи”, - сказав віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів відкликав із парламенту свій законопроект «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи України».

Сьогодні до Верховної Ради України надійшов допрацьований проект закону щодо пенсійної реформи.