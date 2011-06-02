Єфремов: уряд змінив 11 основоположних параметрів пенсійної реформи

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що уряд в доопрацьованому законопроекті про проведення пенсійної реформи змінив 11 основоположних параметрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні на брифінгу у Верховній Раді.

«Уряд вніс новий документ на заміну відкликаного законопроекту», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, сьогодні на засіданні фракції Партії регіонів депутати вже обговорювали зареєстрований законопроект про пенсійну реформу.

«Ми послухали сьогодні доповідь віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА, він був достатньо переконливий з економічної точки зору. Ми розглянули всі питання, які уряд пропонує внести зміни цим законом і взяли паузу для того, щоб наші експерти, фахівці, які займаються соціальними питаннями, проаналізували пропозиції і зробили відповідні висновки», - сказав він.

Водночас народний депутат не став уточнювати, які зміни внесено до законопроекту. О.ЄФРЕМОВ лише зазначив, що законопроект передбачає підвищення пенсійного віку для жінок упродовж 10 років на півроку з відкладеним введенням цієї норми на три роки.

«Це достатньо складний документ, він вимагає, зокрема, і політичної сміливості для його ухвалення», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня у Верховній Раді було зареєстровано доопрацьований законопроект «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Законопроектом визначаються параметри функціонування ІІ рівня (накопичувального) пенсійної системи.

Крім того, законопроектом передбачається підвищити пенсійний вік для чоловіків-держслужбовців до 62 років, починаючи з 2013 року, поступово впродовж 4 років; цей вік буде граничним, інститут продовження перебування на держслужбі буде скасовано. Також передбачено призначення дострокових пенсій народним депутатам, у разі закінчення їхніх депутатських повноважень, не за два роки до досягнення пенсійного віку, а за півтора.

З метою покращення умов пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери при виході на пенсію пропонується вести одноразову допомогу у розмірі 10 призначених їм пенсій.

Передбачається поступово, впродовж 10 років, збільшити необхідну вислугу для призначення пенсії військовослужбовцям і деяким іншим особам з 20 до 25 років, упровадивши при цьому її календарне обчислення.

Уряд, як і в попередньому варіанті законопроекту, в новому також продовжує наполягати на підвищенні пенсійного віку для жінок. Зокрема, пенсійний вік для жінок, які одержують пенсію, згідно із загальним законом, буде підвищено з 55 до 60 років, починаючи з 1 вересня 2011 року, з поступовим збільшенням його на 6 місяців щорічно впродовж 10 років. Вік для жінок для отримання державної соцдопомоги буде підвищено з 58 до 63 років.

Для зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки, пропонується переглянути порядок призначення, перерахунку пенсій.