Павловський: Кабмін не вносив змін до законопроекту про пенсійну реформу

Народний депутат України Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ (фракція «БЮТ-Батьківщина») заявляє, що Кабінет міністрів не вносив змін до законопроекту про пенсійну реформу, який був зареєстрований учора у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПАВЛОВСЬКИЙ заявив сьогодні на брифінгу у Верховній Раді.

«Змінили декілька ком і декілька букв – нічого, по суті, не змінилося. Це той самий непопулярний законопроект, який відхилили у парламенті два профільних соціальних комітети. Залишаються ті ж самі дратливі норми», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Зокрема, за його словами, йдеться про підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років з 1 вересня 2011 року. «Нібито там є така поблажечка – тимчасово протягом трьох років пропонується надати можливість жінці добровільний вибір, коли їй йти на пенсію – у 55 чи 60 років», - додав він.

За словами народного депутата, також залишається норма про підвищення на 10 років трудового стажу для виходу на пенсію – для жінок з 20 до 30 років, а для чоловіків – з 25 до 35 років.

Крім того, стверджує А.ПАВЛОВСЬКИЙ, військовослужбовці фактично позбавляються права виходу на пенсію за вислугу років, оскільки, згідно із законопроектом, військовослужбовець зможе отримувати свою пенсію, нараховану за вислугу років, лише після досягнення пенсійного віку, а не починаючи з моменту виходу на пенсію.

«Всі людожерські заходи, які були в попередньому законі, – вони залишилися. Тому навіть номер закону вони не поміняли», - вважає А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня у Верховній Раді було зареєстровано доопрацьований законопроект «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Сьогодні лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що уряд в доопрацьованому законопроекті про проведення пенсійної реформи змінив 11 основоположних параметрів.