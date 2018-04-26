Кабмін "зрадив" пенсійній реформі

Оплески на трибуні - жест політичного факіра, що відволікає натовп для проведення чергового трюку

Уряд Миколи Азарова, який вирізняється «ретельним» підходом до вирішення будь-якої проблеми і фіскальним принципом тиску на законодавчий ланцюжок влади, днями проявив невластиву йому швидкість. 31 травня Кабмін відкликав з Верховної Ради законопроект про пенсійну реформу, а нова редакція документа була подана до парламенту 1 червня. Спікер Володимир Литвин поаплодував Кабміну - «уряд проявив блискавичну реакцію». Тільки не уточнив, на що...

ЄС і МВФ кваплять...

А варто було б пояснити, що особливу моторність уряду спровокувала заява високопоставленого європейського дипломата, що ЄС може заморозити фінансову допомогу Україні через проблеми з Міжнародним валютним фондом, «зараз все виглядає так, що уряд України не зміг виконати свої зобов`язання». За словами дипломата, мова йде про 610 млн. євро, рішення про надання яких було ухвалено ще влітку минулого року. Основними проблемними питаннями залишаються пенсійна реформа і доведення тарифів на газ для населення до відповідних ринкових цін.

До речі, гроші Євросоюз мав намір дати в кредит на 15 років. Крім того, цим рішенням передбачалося надання Україні ще 110 млн. євро допомоги з виділених у 2002 році, але не використаних 200 млн. євро.

Сума начебто невелика, але з урахуванням того, що фінансова ситуація в країні бажає кращого (незважаючи на офіційні статдані), влада заметушилася - вже кому, як не їй, знати, що насправді відбувається в Україні...

Українські верхи поспішили заспокоїти Брюссель - всі зобов`язання перед МВФ будуть виконані до середини липня. Вже дуже вони зацікавлені в черговому транші Фонду, 1,5 млрд. дол. знайдуть застосування. Правда, ніхто досі не знає, куди йдуть ці гроші і навіщо в принципі вони нам, адже економіка, за запевненням влади, відновлюється семимильними кроками. Якщо на оплату позик, яких зібралося, за підрахунками фахівців, на загальну суму близько 100 млрд. дол., то потрібно визнати - країною керують особливо обдаровані економісти. За даними МВФ, на частку України на початок 2011 року припадали приблизно кожні два з дев`яти доларів заборгованості всіх країн перед Фондом за стандартними кредитними програмами. Ми на цьому терені поступаємося лише Греції та Румунії.

11 пенсійних нововведень - гра поза правилами

Так от, всі ці європейські «віражі» і спровокували пенсійні нововведення.

Перше - пропонують обмежити максимальні пенсії 10 прожитковими мінімумами та поширити дію цієї норми на пенсії, які були призначені раніше.

Відразу варто обмовитися - зворотної дії закони не мають. Це визнає і віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко. Він не виключає, що таке нововведення може бути оскаржене в Конституційному Суді. Питання: навіщо ж тоді демонструвати народові свою відмінну рису - справедливість. Як на мене, то ті, хто належить до категорії пенсійних максималів, взагалі можуть обійтися без такої дрібниці...

Тепер про ідеї, які, на думку С.Тігіпка, "зробили ще більш м`яким рішення щодо пенсійної реформи".

Пропонують віднести медичних та педагогічних працівників до категорії пенсіонерів, які під час виходу на пенсію отримують 10 призначених пенсій.

Спасибі хоч за це. Особливо з урахуванням зарплат у цих сферах...

Кабмін пропонує підвищити до 62 років по 6 місяців з 2013 року щорічно пенсійний вік для чоловіків, які мали статус держслужбовців і прирівняних до них.

Турбота про держслужбовців для нашої країни традиційна. Під час виходу на пенсію чиновників такого рангу, як правило, їхні «колеги» по роботі роблять запит у вищу інстанцію, мовляв, не можемо обійтися без таких цінних співробітників. До прохань прислухаються, і робочий стаж чинуш продовжує намотувати оберти. Хто ж відмовиться посидіти ще рік-третій з пристойною зарплатою і в теплому кріслі... Тепер можна буде обійтися без чолобиття...

Забувши про такі подробиці держслужби, уряд, скоріш за все, підвищує термін виходу на пенсію чоловікам, які мають до неї стосунок, аби заспокоїти жінок - не тільки вас зобов`яжемо працювати довше. Що ж прекрасної половини, то їй нададуть можливість добровільного виходу на пенсію при досягненні 55 років протягом наступних 3-х років за умови загального стажу не менше 30 років і звільнення з роботи. У разі працевлаштування, виплата пенсії припиняється, однак цей стаж буде дораховуватися.

Послаблення, звичайно, є. У слабкої статі пострадянського покоління, безумовно, стажу вистачить, аби зробити вибір. Але саме він якраз і невеликий. Розміри пенсій змусять працювати далі...

Пропонують також збільшити за 10 років, по 6 місяців щороку, календарну вислугу років військовослужбовцям до 25 років. До календарної вислуги за кожен рік навчання у військових навчальних закладах буде враховуватися у вислузі років по 6 місяців за рік навчання.

Я не розумію, навіщо, наприклад, в Києві стільки військкоматів. Досить і двох - на лівому березі і правому. Причому в кожному сидять десятки капітанів, майорів, полковників. Потрапити туди, не секрет, вартує великої «подяки». Чим займаються військові комісаріати, теж не варто розписувати. Так от, якщо їх скоротити по країні, то на пенсії військовослужбовцям, які дійсно займалися все життя справою, вистачить без реформаторства.

Ще одна ініціатива - до 1 січня 2016 року надається можливість для призначення пенсій враховувати зарплату за 60 місяців до 1 липня 2000 року.

Добре, якщо пощастило в минулі часи заробляти пристойно. Але не забувайте, що всі суми будуть проіндексовані, причому не на вашу користь.

За пропозицією профспілок, в законопроекті пропонується ввести обмеження зарплати для призначення пенсії сумою, з якою сплачено єдиний пенсійний внесок.

Кабмін також хоче прирівняти народних депутатів до інших категорій пенсіонерів в частині призначення дострокових пенсій.

Цю турботу навіть не варто коментувати...

Підвищується розмір зарплати для нарахування пенсії в обсязі 10% заробітку з виключенням періодів отримання допомоги по безробіттю.

Для зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки, пропонується переглянути порядок призначення, перерахунку пенсій.

Ось ніби і всі зміни. Вони, швидше, косметичні, ніж реформаторські. А без радикальних кроків Україна може не вибратися з боргової ями. На 1 квітня кількість пенсіонерів у країні, в порівнянні з кінцем 2010 року, збільшилася на 60 тис. людей - до 13 млн. 766. тис., а число платників внесків до Пенсійного фонду скоротилася на 400 тис. - до 14 млн. осіб. Як на мене, дуже яскравий приклад, аби задуматися, якщо врахувати, що цього року дефіцит ПФ може скласти, за різними оцінками, 18 млрд. грн.

Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко заявив, що опозиційні фракції не будуть голосувати за поданий Кабміном закон. Водночас, він вважає, що провладна більшість до кінця поточної сесії ухвалить його. «Мені здається, що підхід уряду з цього питання буде полягати в наступному: це будуть гроші в обмін на пенсійний вік для жінок. Я думаю, що уряд вибирає гроші (кредит МВФ), і я прогнозую, що законопроект до кінця цієї сесії буде прийнятий», - сказав М.Томенко.

Народний депутат Андрій Павловський («БЮТ-Батьківщина») вважає, що Кабінет міністрів не вносив змін до законопроекту про пенсійну реформу, «змінили кілька ком і кілька літер - нічого, по суті, не змінилося. Це той же непопулярний законопроект, який відхилили в парламенті два профільних соціальних комітети. Залишаються ті ж дратівливі норми». «Всі людожерські заходи, які були в попередньому законі, - вони залишили. Тому навіть номер закону не поміняли», - сказав депутат.

Як зазначив екс-перший заступник міністра праці та соціальної політики (2005-2010 рр..) Павло Розенко, проведене Кабінетом міністрів «всенародне обговорення» пенсійної реформи виявилося фікцією, а своїм неякісним законопроектом уряд дискредитує саму ідею проведення реформ в Україні.

«У новому варіанті законопроекту уряд не врахував жодної істотної пропозиції експертів, науковців, представників громадських організацій, профспілок. Кабінетом міністрів повністю проігноровані і рекомендації парламентських слухань з питання проведення в Україні пенсійної реформи, які відбулися ще 16 лютого 2011 року в Верховній Раді», - зазначив експерт.

За його словами, «уряд залишив без змін, як загальну ідеологію проведення пенсійної реформи, так і найбільш суперечливі норми законопроекту. Зокрема, в його новій редакції залишили без змін намір збільшити на 5 років пенсійний вік для жінок, збільшити на 10 років обов`язковий страховий стаж для отримання пенсії, змінена також загальна формула нарахування пенсій. Будуть також обмежені у своїх правах всі працюючі пенсіонери, військовослужбовці, науково-педагогічні працівники, чорнобильці та інші категорії громадян».

«Хочу нагадати, що лише збільшення страхового стажу та зміна формули нарахування пенсії призведе до зменшення пенсійних виплат кожному майбутньому пенсіонерові, щонайменше, на 250 гривень, що в умовах нинішньої соціально-економічної кризи буде сприяти різкому зубожінню найбільш незахищених категорій наших громадян - пенсіонерів», - зазначив П.Розенко.

«Після внесення «нового варіанту» пенсійної реформи для всіх стало очевидним - нинішній соціально-економічний блок уряду не здатний на проведення ніяких реформ у соціальній сфері на користь українських громадян. Некомпетентність, непрофесійність і небажання слухати нікого, окрім себе, - характерні особливості нинішнього складу Кабінету міністрів», - підкреслив експерт.

На його думку, Верховна Рада повинна проявити принциповість під час визначення подальшої долі пенсійної реформи. «Очевидно, що приймати рішення про повернення зареєстрованого законопроекту до Кабінету міністрів немає ніякого сенсу. Саме тому єдиним варіантом у цій ситуації є визнання урядового законопроекту неприйнятним і відхилення його з одночасним зверненням до Президента України щодо персональної відповідальності членів Кабінету міністрів за фактичне блокування проведення реформи у соціальній сфері протягом останніх 15 місяців», - резюмував П.Розенко.

P.S. Буквально день в день з появою в Раді нового варіанта пенсійної реформи на засіданні Кабміну, що проходило за участю Президента, відбулася показова "рубка" голів, які відповідають за ЖКГ. Президент звільнив віце-прем`єра - міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Віктора Тихонова і першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Юрія Хіврича. І хоча експерти дивуються, чому ці персоналії постраждали за недоробки в тих сферах, які їм не дуже-то і підконтрольні, проте механізм кадрових перетасовок запущений. Чи зачепить він "соціальний" блок уряду, поки незрозуміло. Хоча в даній ситуації конкретні прорахунки і персонально відповідальні за них, якщо вірити експертам, збігаються.

Олена Бистрицька (УНІАН)