Тігіпко сподівається на ухвалення законопроекту про пенсійну реформу у червні

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сподівається на ухвалення законопроекту про пенсійну реформу до кінця поточної сесії Верховної ради, тобто у червні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Я сподіваюся, що це (законопроект про реформування пенсійної системи – УНІАН) буде розглянуто до кінця цієї (парламентської – УНІАН) сесії, до 4 липня», - відзначив він.

Крім того, за його словами, на сьогодні необхідно «допрацювати все, що відноситься до другого рівня пенсійної системи».

С.ТІГІПКО також відзначає, що якщо зараз не прийняти пенсійну реформу, то в Україні така необхідність постане у 2012-2014 рр.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня у Верховній Раді зареєстровано доопрацьований законопроект «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Нагадаємо, законопроект про реформування пенсійної системи було зареєстровано Кабінетом Міністрів у парламенті 13 грудня (№ 7455). Пізніше документ було направлено в уряд на доопрацювання.