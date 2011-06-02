До кінця наступного тижня Кабмін розгляне зміни до Податкового кодексу - Тігіпко

До кінця наступного тижня Кабінет міністрів України розгляне зміни до Податкового кодексу, розроблені експертною групою під керівництвом віце-прем`єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він сказав сьогодні під час міжнародної конференції.

Поправки були підготовлені за підсумками обговорень з асоціаціями підприємців і роботодавців за час дії ПК.

За словами віце-прем`єр-міністра, на сьогоднішній день експертна група підготувала більш як 500 поправок до документа. А вже до кінця року буде розроблено комплексний законопроект, який дозволить внести до податкової системи глобальні зміни. «Для більш ефективного доопрацювання кодексу ми запросили фахівців московського офісу компанії Ernst&Young. Вони допомогли виявити слабкі сторони нашого податкового законодавства», – сказав С.ТІГІПКО.

Також, за його словами, необхідно посилити контроль над трансфертним ціноутворенням, щоб уникнути нелегального виведення українських капіталів за кордон, посилити боротьбу з ухиленням від оподаткування, відмовитися від хаотичної та неефективної системи пільг. «Ці заходи допоможуть збільшити надходження до держбюджету, розширити базу оподаткування, а надалі – зменшити податкове навантаження на економіку», - зазначив С.ТІГІПКО.

Віце-прем`єр вважає, що пропозиції експертів будуть враховані у відповідному законопроекті, який підготують до кінця літа. А вже восени почнеться обговорення новацій з бізнесом і громадськістю. «До кінця року ми зможемо прийняти цей документ, при цьому буде передбачено адаптаційний період для підприємців», – сказав він.