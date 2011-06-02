Послугами амбулаторій сімейної медицини зможуть користуватися до 80% киян - Попов

У Київській міській державній адміністрації планують, що послугами амбулаторій сімейної медицини після повної реалізації проекту з їх створення зможуть користуватися до 80% киян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні голова КМДА Олександр ПОПОВ під час робочої зустрічі з працівниками медичної галузі: членами Ради головних лікарів Києва, представниками Вченої Ради Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, керівниками приватних медичних центрів, фармацевтичних підприємств.

Він зазначив, що кияни дуже позитивно оцінюють відкриття амбулаторій. “Тому що дійсно вони відкриваються на територіях, які сьогодні є віддаленими від поліклінічних служб і центральних поліклінічних закладів. І, таким чином, безумовно, ми наближаємо первинну допомогу до мешканців міста”, - пояснив О.ПОПОВ.

За його словами, місцева влада налаштована продовжувати відкриття амбулаторій сімейної медицини. “Будемо продовжувати. Ми в цьому році вийдемо на охоплення десь 10-15% - це десь до 400 тис. киян будуть мати таку схему обслуговування з надання первинної медико-санітарної допомоги. На наступний рік ми повинні точно визначити відсоток, на який ми можемо вийти. І проблема не в тому, що треба відкривати амбулаторії і фінансувати їх роботу (реконструкцію приміщень, закупівлю обладнанням тощо). Питання в тому, а чи зможемо ми підтримати якісним кадровим потенціалом”, - зауважив О.ПОПОВ.

За його словами, якщо лікарів з відповідною підготовкою буде достатньо, то наступного року проект практично буде завершено.

“У Києві проектом передбачається охопити не 100% , а десь 70-80% киян. З логіки і практики я знаю, що недоцільно охоплювати амбулаторіями всіх городян, тому що є сьогодні напрацьовані механізми та кадровий потенціал, наприклад, терапевтів, або педіатрів, які ефективно надають ці послуги на тих ділянках, де вони і сьогодні приближені до пацієнта”, - пояснив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, у столиці до кінця року планується відкрити 100 амбулаторій сімейної медицини.