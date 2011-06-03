Українська і молдовська митниці вводять режим сприяння перетину кордону у літній період

Українська і молдовська державні митні служби домовилися сприяти перетину громадянами кордону в літній період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Державної митної служби України Ігор КАЛЕТНИК повідомив під час виїзного засідання колегії Держмитслужби, яке відбулося у Могилів-Подільському Вінницької області за участю делегації Митної служби Молдови.

За словами І.КАЛЕТНИКА, у період відпусток не можна допустити, щоб перетин кордону негативно позначився на планах людей щодо відпочинку і туризму.

«Мандрівники не повинні відчувати дискомфорт через митні формальності. Перетин кордону має бути максимально швидким і непомітним незалежно від того, чи мають громадяни при собі товари, чи ні», – сказав І.КАЛЕТНИК.

Голова Держмитслужби України також заявив, що у разі виникнення на пунктах пропуску черг митниці будуть вживати екстрені заходи – аж до збільшення кількості особового складу.

Крім того, І.КАЛЕТНИК повідомив, що планується налагодити обмін бланками митних документів, щоб громадяни мали можливість заповнити митні декларації, ще перебуваючи на території суміжної держави, і таким чином заощадити свій час.