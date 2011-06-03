Кабмін затвердив правила оформлення віз для в’їзду до України

Кабінет міністрів України затвердив Правила оформлення віз для в’їзду до України і транзитного проїзду через її територію.

Відповідну постанову від 1 червня № 567 оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з документом, уповноваженими органами, що мають право оформляти, видавати, продовжувати строк дії візи або скасовувати її, є дипломатичне представництво або консульська установа України; департамент консульської служби МЗС; представництво МЗС на території України.

Рішення про оформлення візи приймається щодо кожного іноземця та особи без громадянства окремо працівником уповноваженого органу, на якого покладено відповідні обов’язки згідно з письмовим рішенням МЗС. Для оформлення візи іноземці та особи без громадянства особисто або через уповноважену особу подають звернення про оформлення візи та необхідні документи до дипломатичного представництва або консульської установи України.

Департамент консульської служби МЗС або представництво МЗС на території України оформляє візи в пункті пропуску через державний кордон іноземцям та особам без громадянства, що не змогли завчасно оформити візи в дипломатичному представництві або консульській установі України та мають поважну причину невідкладно в’їхати в Україну, зокрема: з дипломатичною або службовою метою за клопотанням органів державної влади України; з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Україні за клопотанням МНС; з метою невідкладного медичного лікування або участі в похованні близького родича, що підтверджено відповідними документами; у разі необхідності транзитного проїзду через територію України членів екіпажів іноземних суден, що перебувають в українських портах, за наявності виписки із суднової ролі; з метою активізації взаємодії у галузі культури та спорту, а також забезпечення інтересів у сфері зовнішньої політики або інших сферах, які є життєво важливими для суспільства, або з гуманітарних питань. Порядок в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну із зазначеною метою встановлюється МЗС.

Візи оформляються як разові на строк від 5 до 15 днів.

Візи для в’їзду в Україну громадян Антигуа і Барбуди, Барбадосу, Республіки Маврикій, Республіки Ель Сальвадор, Республіки Сейшельські Острови та Турецької Республіки з метою туризму можуть бути оформлені у пункті пропуску через державний кордон департаментом консульської служби МЗС або представництвом МЗС на території України за наявності відповідних документів, що підтверджують туристичний характер поїздки згідно із Законом України “Про туризм”, як разові на строк до 15 днів.

За оформлення віз дипломатичним представництвом або консульською установою України справляється консульський збір за такими тарифними ставками, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України: разова віза — 85 дол.; дворазова віза - 130 дол.; багаторазова віза - 200 дол. За термінове оформлення віз чи оформлення їх у позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі. Термінове оформлення віз здійснюється за бажанням іноземців та осіб без громадянства у разі наявності можливості.