Литвин розповів, як треба ухвалювати закон про пенсійну реформу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що закон про пенсійну реформу необхідно ухвалювати в першому читанні, але потім вилучати положення, які викликають спротив у громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав в інтерв’ю журналістам у Криму.

Він зазначив, що у вівторок наступного пленарного тижня парламент планує розглянути питання про включення законопроекту про пенсійну реформу до порядку денного своєї роботи.

«Зрозуміло, що треба приймати в першому читанні даний законопроект, а тоді ті позиції, щодо яких є радикальне заперечення, можливо, вилучати», - зауважив В.ЛИТВИН.

Він підкреслив, що, серед іншого, уряд запропонував обмежити верхній рівень пенсій не лише тим, хто їх оформлятиме, але й тим, хто вже зараз їх отримує. Голова ВР нагадав, що таке положення суперечить рішенню Конституційного Суду, який зазначив, що при ухваленні законів не можуть бути знижені соціальні стандарти, які діють на час ухвалення закону. За словами В.ЛИТВИНА, частина громадян розуміє, що «їхню пенсію поділять як мінімум на два».

«Тому виникає і такий спротив. Логічно, що про це мало хто публічно буде говорити, але проблема існує», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Він припустив, що після цього може «виникнути спокуса підігнати всю законодавчу базу України під нинішні економічні можливості», тобто на розгляд парламенту можуть бути внесені законопроекти, якими передбачатиметься урізання соціальних пільг.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня у Верховній Раді зареєстровано доопрацьований законопроект «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».