З 13,7 млн. пенсіонерів в Україні працюють 2,9 млн. людей – Тігіпко

З 13,7 млн. пенсіонерів в Україні працюють 2,9 млн. осіб, повідомив учора ввечері в ефірі програми «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер» віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«З 13,7 млн. пенсіонерів в Україні працюють 2,9 млн. людей. Причому бажання працювати збільшується. У 2010 році на пенсію вийшли 615 тисяч людей, з них 288 тисяч залишилися працювати», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, пенсійна реформа передбачає, що, виходячи на пенсію, людина одержуватиме і пенсію, і зарплату. Дана норма не торкатиметься державних службовців і 10 категорій працівників, які прирівнюються до держслужбовців.

Також віце-прем`єр відзначив, що скорочення максимального рівня пенсій в Україні торкнеться лише 14 тисяч осіб.