Влада робитиме усе для дальшого розвитку свободи преси в Україні - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що влада робитиме усе для дальшого розвитку свободи преси в Україні.

Про це йдеться у вітанні В.ЯНУКОВИЧА з нагоди Дня журналіста, текст яког розміщено на офіційному сайті Президента.

«У день професійного свята бажаю журналістам України нових можливостей в реалізації їхніх завдань – високо нести стандарти журналізму, завжди бути надійним комунікатором суспільства, об’єктивно і правдиво інформувати людей про все, що відбувається в країні та світі. Журналістика в Україні стала чутливим барометром розвитку демократичних процесів, санітаром, що допомагає очищати суспільство від усіх негативних явищ, значимим помічником в боротьбі з корупцією», йдеться у вітанні.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, «журналісти і надалі залишатимуться на вістрі життя і зроблять вагомий внесок у справу реформування нашої країни. А влада робитиме все для дальшого розвитку свободи преси в Україні».

Президент побажав усім журналістам добра і здоров’я.