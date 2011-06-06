Щодня у світі на 7 тисяч зростає кількість ВІЛ-інфікованих людей - ООН

Москва. Щодня у світі на 7 тисяч зростає кількість ВІЛ-інфікованих людей.

Про це йдеться в доповіді «30 років епідемії СНІДу: країни на роздоріжжі», текст якої надано агентству УНІАН у Московському офісі Об`єднаної програми Організації Об`єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС).

«Хоча показники захворюваності на ВІЛ у всьому світі знизилися, загальна кількість випадків ВІЛ-інфекції залишається високою, становлячи приблизно 7000 на день», - йдеться в документі.

За глобальним зниженням кількості нових ВІЛ-інфекцій залишаються непоміченими регіональні відмінності. За даними доповіді, зниження кількості нових ВІЛ-інфекцій на рівні вище середнього було зареєстроване в країнах Африки на південь від Сахари і в Південно-Східній Азії, тоді як в Латинській Америці і країнах Карибського басейну це зниження було більш скромним і становило менш як 25%. Відзначається зростання кількості нових Віл-інфекцій у Східній Європі, на Близькому Сході та в Північній Африці.

За останніми оцінками ЮНЕЙДС, наприкінці 2010 року 34 млн. чоловік жили з ВІЛ, і майже 30 млн. чоловік вже померли від хвороб, обумовлених СНІДом з моменту реєстрації першого випадку СНІДу 30 років тому.

Незважаючи на розширення доступу до антиретровірусної терапії, досі існує великий дефіцит у доступі до лікування. Наприкінці 2010 року 9 млн. чоловік, які відповідали критеріям для початку лікування, не мали до нього доступу. Доступ дітей до лікування нижчий, ніж серед дорослих – лише 28% дітей, які мають показання до лікування, одержували антиретровірусну терапію в 2009 році, порівняно з 36% охоплення лікуванням осіб будь-якого віку.

Практично у всіх країнах поширеність ВІЛ серед груп підвищеного ризику – чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками, споживачів ін`єкційних наркотиків, працівників секс-бізнесу та їхніх клієнтів, і трансгендерних осіб – вище, ніж в інших групах населення. Доступ до профілактики і лікування ВІЛ для представників груп високого ризику, як правило, нижче через дію каральних і дискримінаційних законів, стигми і дискримінації. Станом на квітень цього року в 79 країнах, територіях і районах діяло кримінальне переслідування людей за одностатеві стосунки за взаємною згодою; 116 країн, територій і районів криміналізують деякі аспекти секс-бізнесу; у 32 країнах діють закони, що передбачають страту за злочини, пов`язані з наркотиками.

У доповіді зазначається, що гендерна нерівність залишається однією із головних перешкод, що заважають ефективним заходам у відповідь на ВІЛ. ВІЛ є основною причиною смертності жінок репродуктивного віку, і більше чверті (26%) усіх нових випадків ВІЛ-інфекції відбувається серед жінок віком 15-24 років.

За даними доповіді, інвестиції в протидію ВІЛ у країнах з низьким і середнім рівнем доходів зросли майже в 10 разів у період з 2001 по 2009 рік – з 1,6 млрд. дол. до 15,9 млрд. дол. Проте в 2010 році обсяги міжнародних ресурсів для протидії ВІЛ скоротилися. Багато країн з низьким рівнем доходів досі сильно залежать від зовнішнього фінансування. У 56 країнах міжнародні донори забезпечують як мінімум 70% коштів у зв`язку з ВІЛ.