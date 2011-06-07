Фонд Пінчука виділить 100 млн. грн. для національного проекту «Нове життя»

Фонд Віктора Пінчука став партнером національного проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства», який передбачає відкриття перинатальних центрів у всіх областях України.

Про це на презентації проекту «Нове життя» заявив засновник Фонду, український бізнесмен і громадський діяч Віктор ПІНЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду.

В рамках цього партнерства Фонд Пінчука оснастить сучасним обладнанням відділення інтенсивної терапії новонароджених у всіх 27 перинатальних центрах, передбачених проектом. Для цієї мети Фонд виділить 100 млн. грн., повідомив В.ПІНЧУК.

Говорячи про програму свого Фонду «Колиски надії», яка реалізується з 2006 року, В.ПІНЧУК назвав її «найбільш вдалою своєю інвестицією». У рамках цієї програми в 22 містах України були відкриті відділення інтенсивної терапії, устатковані найсучаснішим медичним обладнанням для виходжування новонароджених. Завдяки діяльності центрів лікарям вдалося врятувати життя понад 8 тис. немовлят.

При цьому В.ПІНЧУК підкреслив, що «проект «Нове життя» влучає, що називається, «у десятку». Це потужний важіль, який дозволить суттєво знизити рівень дитячої смертності в Україні. І тому рішення об`єднати зусилля в цьому проекті було для нас природним. Ми запропонували Президентові України в рамках проекту «Нове життя» обладнати відділення інтенсивної терапії новонароджених. Президент прийняв нашу пропозицію. І я радий, що сьогодні ми переходимо в активну фазу реалізації проекту».

Національний проект «Нове життя. Нова якість охорони материнства і дитинства» був ініційований Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ як пріоритетний напрямок в охороні материнства і дитинства та реалізується під його патронатом.

Метою проекту є забезпечення населення доступною висококваліфікованою медичною допомогою, комфортними умовами народження та виходжування дітей шляхом створення мережі регіональних перинатальних центрів.