Президент Румунії вважає за можливе розширення ЄС ще на 8 країн

Брюссель. Президент Румунії Трайан БАСЕСКУ вважає за можливе розширення Європейського Союзу ще на 8 країн до 2018 року.

Про це він заявив в опублікованому сьогодні інтерв`ю британській The Daily Telegraph.

За словами Т.БАСЕСКУ, серед можливих нових членів ЄС – країни Західних Балкан, Молдова і Туреччина.

“Це – спільна точка зору Бухареста і Лондона. На цей момент часу ми можемо представити розширення ЄС на Західні Балкани, Молдову і Туреччину. Ми не можемо зараз представити ширшого Європейського Союзу», - сказав він.

“Буде 35, можливо до 2018 або 2020, коли процес буде завершений”, - додав Т.БАСЕСКУ.

Разом з тим, за словами Президента Румунії, розширення залежатиме від того, як ЄС зможе вийти з економічної кризи.