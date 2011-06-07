ООН визнала доступ до інтернету одним із невід'ємних прав людини

Організація Об`єднаних Націй визнала право на доступ до інтернету одним із невід`ємних прав людини.

Як повідомляє Lenta.ru, про це йдеться в доповіді ООН.

Таким чином, відключення конкретних регіонів від усесвітньої мережі з червня 2011 року вважається порушенням прав людини.

Автори повідомлення відзначають, що резолюція ООН була прийнята 3 червня, коли без Інтернету залишилася Сирія, де тривають зіткнення між опозицією і урядовими військами.

Згідно з документом, прийнятим ООН, поширення інформації в мережі має бути максимально вільним, обмежуючись лише тими ситуаціями, коли воно може призвести до порушення чиїхось прав. Як приклад такої ситуації наводяться витоки даних унаслідок кібератак.

Принципи, схожі з позицією ООН, увійшли до нової кіберстратегії США, прийнятої у середині травня 2011 року. У документі, прийнятому Держдепартаментом, зокрема, присутні такі позиції, як забезпечення повсюдного доступу до мережі та співпраця з ресурсами і організаціями, що сприяють висловлюванню громадської думки через інтернет.