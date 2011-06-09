Цілителям заборонено працювати з масовою аудиторією, у тому числі з використанням ЗМІ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення дозвільних процедур».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільних процедур».

Законом передбачено, що народна медицина (цілительство) – методи оздоровлення, профілактики, діагностики і лікування, що ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребують державної реєстрації.

Особи, які не мають спеціальної медичної освіти, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці та отримали спеціальний дозвіл на заняття народною медициною (цілительством), виданий Міністерством охорони здоров’я України або уповноваженим ним органом, мають право на заняття народною медициною (цілительством).

Кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб - підприємців, які займаються народною медициною (цілительством), та умови для заняття народною медициною (цілительством) встановлюються Міністерством охорони здоров’я.

Порядок видачі спеціального дозволу на заняття народною медициною, перелік документів, необхідних для одержання цього документу, та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною встановлюються Кабінетом міністрів України.

Строк дії спеціального дозволу на заняття цілительством становить п’ять років.

Рішення про видачу або відмову у видачі спеціального дозволу на заняття народною медициною приймається протягом 30 робочих днів з дня подання документів.

Державний нагляд (контроль) за виконанням фізичними особами - підприємцями умов заняття народною медициною здійснюється Міністерством охорони здоров’я або уповноваженим ним органом шляхом проведення планових або позапланових перевірок відповідно до вимог Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

У законі визначені підстави для відмови у видачі спеціального дозволу на заняття цілительством.

Також у законі визначені підстави для анулювання спеціального дозволу на заняття цілительством.

Заняття народною медициною з порушенням встановлених законодавством вимог тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Забороняється проведення цілительства на масову аудиторію, у тому числі з використанням засобів масової інформації.