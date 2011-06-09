У ВР поки нема достатньо голосів для включення до розгляду питання про пенсійну реформу - Литвин

У Верховній Раді поки що немає достатньої кількості голосів для включення до порядку денного питання про пенсійну реформу.

Про це сказав голова ВР Володимир ЛИТВИН, відповідаючи учора на запитання журналістів щодо перспективи розгляду законопроекту про пенсійну реформу наступного пленарного тижня, повідомили УНІАН у прес-службі парламенту.

«Це питання виникне вже наступного тижня, не пізніше, ніж у вівторок, - сказав він. - Але ситуація на сьогодні напружена, 226 голосів для включення до порядку денного цього питання немає». В.ЛИТВИН підкреслив, що необхідних голосів поки що немає і серед проурядових фракцій, в тому числі й найбільших.

Керівник українського парламенту вважає, що перед включенням до порядку денного цього законопроекту його необхідно ще раз обговорити з урядом. «Потрібно, щоб уряд розказав, щоб була можливість поставити питання, а головне - щоб ми чітко все усвідомили, насамперед люди зрозуміли - що буде на виході», - сказав В.ЛИТВИН. На його думку, потрібно відмовитися від практики «продавити будь-яке рішення, лише змінюючи номери під законопроектами».

Голова Верховної Ради заявив, що відстоює позицію щодо того, аби при проведенні подібної реформи застосовувалися принципи добровільності та принципи мотивації, щоб кожна людина розуміла, що вона заробляє більшу пенсію, коли виходить на пенсію пізніше.

Як повідомляв УНІАН, законопроект про реформування пенсійної системи був зареєстрований Кабінетом міністрів у парламенті 13 грудня (№ 7455). Пізніше документ було направлено в уряд на доопрацювання.

1 червня у Верховній Раді було зареєстровано доопрацьований законопроект «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».