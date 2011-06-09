У Греції пройде страйк на всіх підприємствах, що підлягають приватизації

Загальна конфедерація праці Греції проводить сьогодні 24-годинний страйк на всіх підприємствах і в організаціях, які уряд країни має намір приватизувати.

Як передає ІТАР-ТАСС, акцію найбільшого профоб`єднання приватного сектору підтримує і Вища рада профспілки держсектору, яка закликала держслужбовців взяти участь у страйках в Афінах і Салоніках. Профспілки протестують проти програми прискореного розпродажу держвласності на загальну суму 50 млрд. євро, який Греція має намір здійснити до 2015 року під тиском кредиторів з ЄС, Європейського центрального банку і Міжнародного валютного фонду.

У страйку візьмуть участь працівники банків, державних лікарень, державного страхового пенсійного фонду ІКА, Державної енергетичної корпорації, Організації зв`язку Греції, водних компаній Афін і Салонік. Не працюватимуть і працівники місцевих адміністрацій. Вирішили приєднатися до страйку судді і адвокати, добовий страйк оголосило Грецьке радіо і телебачення, якому загрожує приватизація частини активів.

На цілий день припиниться рух на залізницях, у тому числі і на лініях приміських електричок. Страйк портових працівників проходитиме під гаслом "Порти країни не продаються". Очікуються перебої в роботі столичного громадського транспорту, який працюватиме за скороченим графіком.

Профспілки попереджають, що страйкова активність посилиться в наступні дні і досягне свого піку 15 червня, на яке намічено загальний 24-годинний страйк. Ця акція може призвести до нового паралічу залізничного і поромного сполучення в країні. Якщо у страйку візьмуть участь і грецькі авіадиспетчери, то не виключена можливість скасування цього дня безлічі авіарейсів.