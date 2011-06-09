«ЄДАПС» виграв тендер МЗС на оформлення закордонних паспортів українців за кордоном

Консорціум «ЄДАПС» визнано переможцем конкурсних торгів щодо розроки прикладного програмного забезпечення для Міністерства закордонних справ і дипломатичних установ України за кордоном. Як повідомили УНІАН у прес-службі консорціуму «ЄДАПС», офіційне повідомлення про це Комітет з конкурсних торгів МЗС направив на адресу консорціуму «ЄДАПС» 6 червня 2011 року.

Проект передбачає впровадження в МЗС України і закордонних дипломатичних установах України автоматизованої системи з централізованого оформлення закордонних паспортів для українців, які перебувають за кордоном. Консорціум «ЄДАПС» в рамках цього проекту впроваджує інформаційну систему, що забезпечує режим безперебійного надання послуг з документування та інформаційно-аналітичного обслуговування користувачів системи 24 години на добу.

У прес-службі нагадали, що 2008 року «ЄДАПС» провів роботи для МЗС України з установлення устаткування, адаптації програмного забезпечення Державної інформаційної системи (ДІС), тестового підключення регіонального центру МЗС України до Головного обчислювального центру ДІС МВС України для забезпечення оформлення закордонних паспортів службами МЗС України.

Довідка УНІАН. Консорціум «ЄДАПС» - група з повним циклом підприємств з виробництва і впровадження високозахищених ідентифікаційних документів та інформаційних систем.

Паспорти та ідентифікаційні документи, які виробляє «ЄДАПС», були визнані ICAO і ОБСЄ одними з кращих у світі.

Консорціум «ЄДАПС» володіє сучасними і повністю сертифікованими потужностями, включаючи одне з найбільших виробництв з випуску і аутсорсингу персоналізації платіжних карт VISA і MasterCard. «ЄДАПС» має досвід у захисті документів і товарів з використанням технологій в галузі лазерів, полікарбонату, біометрії, деметалізованих голограм, контактних, безконтактних чіпів та IT-технологій.