Європарламент стурбований вибірковим правосуддям в Україні - резолюція

Брюссель. Європейський парламент висловив занепокоєння вибірковим правосуддям в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції про ситуацію в Україні «Справи Юлії ТИМОШЕНКО та інших членів колишнього уряду», прийнятої сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

За ухвалення резолюції проголосували 37 депутатів Європарламенту, проти – 16, утрималися – 7 депутатів. Голосування відбувалося шляхом підняття рук.

«(Європарламент – УНІАН) стурбований зростанням виборчого переслідування фігур політичної опозиції в Україні, а також застосуванням непропорційних заходів, зокрема, у випадках Ю.ТИМОШЕНКО і пана ЛУЦЕНКО, колишнього міністра внутрішніх справ, а також відзначає, що пан ЛУЦЕНКО перебуває під вартою з 26 грудня 2010 року», - говориться в документі.

У резолюції підтримується прохання українського Омбудсмена Ніни КАРПАЧОВОЇ до Генеральної прокуратури України розглянути можливість застосування іншого запобіжного заходу стосовно Юрія ЛУЦЕНКА.

У першому пункті резолюції Європарламент наголосив на важливості забезпечення прозорості розслідувань і судових процесів, а також застеріг від будь-якого використання кримінального законодавства для досягнення політичної мети.

Крім того, депутати нагадали владі України про те, що принцип колективної відповідальності за рішення уряду не дозволяє переслідувати окремих членів уряду за рішення, прийняті колективно.

У резолюції також зазначається, що триваюче розслідування стосовно визначних політичних лідерів України не має заважати їм брати активну участь в політичному житті країни і в міжнародних зустрічах.

«(Європарламент – УНІАН) закликає у зв`язку з цим українську владу скасувати заборону на поїздки як внутрішні, так і закордонні Ю.ТИМОШЕНКО та іншим ключовим політичним фігурам», - говориться в документі.

Депутати також зазначили, що посилення верховенства права і заслуговуюча на довіру боротьба з корупцією є обов`язковими не лише для укладення угоди про асоціацію між Україною і ЄС, а й в цілому для консолідації демократії в Україні.

У зв`язку з цим, депутати також закликали Єврокомісію допомогти Україні в проведенні судової реформи.

Проект резолюції було підготовлено трьома парламентськими групами – групою народних партій, групою лібералів і групою «зелених».

Як повідомляв УНІАН, друга за чисельністю група Європарламенту після «народників» - група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів підготувала свій проект резолюції, в якому, зокрема, пропонувала закликати Ю.ТИМОШЕНКО до конструктивної співпраці з Генеральною прокуратурою, а В.ЯНУКОВИЧА – похвалити за його заяви про загрозу корупції для України.

14 жовтня 2010 року Група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів підписала Меморандум про співпрацю з правлячою в Україні Партією регіонів.