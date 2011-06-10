КМДА залишила єдиного оператора у місті з видачі дозвільної документації

Київська міськдержадміністрація заборонила видачу документів дозвільного характеру та документів, що видаються в рамках дозвільної (погоджувальної) процедури поза межами міського дозвільного центру.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА від 6 червня “Про видачу документів дозвільного характеру за принципом організації єдності”, текст якого оприлюднено на сайті столичної влади.

Цим документом заборонено видавати будь-яку дозвільну документацію комунальним підприємствам, а також зобов’язано низку головних управлінь КМДА забезпечити видачу документів дозвільного характеру за принципом організації єдності у міському дозвільному центрі.

Як зазначається у розпорядженні, рішення прийнято з метою забезпечення належного функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, запобігання проявам корупції.

Як повідомляв УНІАН, відкриття міського дозвільного центру «Єдиний офіс» планувалось ще у жовтні 2010 року. На початку цього року у КМДА повідомили, що його передбачають відкрити у травні. Однак цього не відбулося, оскільки, за поясненням голови КМДА Олександра ПОПОВА, існує пблема, пов’язана з пошуком приміщення.

На сьогодні у місті функціонують 10 районних дозвільних центрів.