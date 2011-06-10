Акімова сподівається на ухвалення парламентом пенсійної реформи

Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА сподівається на ухвалення Верховною Радою пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу.

«Пенсійна реформа, я сподіваюся, буде винесена за межі Кабінету міністрів України і за межі залів громадських дискусій уже в зал парламенту», - сказала І.АКІМОВА.

Вона нагадала, що багато болючих питань пенсійної реформи було обговорено з фахівцями Світового банку і Міжнародного валютного фонду, де знайшли розуміння.

«Я сподіваюся, що цей законопроект... все-таки пройде до парламенту й Україна піде по шляху пенсійної реформи», - сказала перший заступник глави АП.

Що стосується встановлення максимального розміру пенсій, І.АКІМОВА сказала, що тут можуть виникнути питання. Проте вона висловила надію, що «на конституційному рівні вони будуть вирішені».

За словами І.АКІМОВОЇ, навряд чи можна представити інший шлях вибудовування правильної та соціально справедливої пенсійної системи, «якщо ми не обмежимо максимальну пенсію для особливо високооплачуваних державних чиновників, яка на сьогоднішній день близько в 50-100 разів перевищує мінімальну пенсію».