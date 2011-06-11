Понад 90 тис. японців залишаються у тимчасових притулках після руйнівного землетрусу

У Японії більше 90 тис. осіб продовжують жити в обмежених умовах у тимчасових наметових таборах через три місяці після руйнівного землетрусу і цунамі.

Як передає РІА «Новости», згідно з планом уряду країни, триває будівництво 52 тис. будинків для тимчасового користування для людей, які залишилися без даху над головою. На даний момент завершено будівництво близько 28 тис. будинків, проте багато біженців відмовилися в`їжджати в такі будинки, пославшись на те, що умови для проживання та допомога, що їм надається, кращі в евакуаційних центрах.

Крім цього, досить повільно триває збирання сміття та завалів у постраждалих від стихії районах, що гальмує розселення людей, які зашилися без житла.