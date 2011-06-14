Тігіпко: ухвалення пенсійної реформи в парламенті "безболісно" не відбудеться

Віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики та праці України Сергій ТІГІПКО вважає, що ухвалення в парламенті законопроекту щодо пенсійної реформи не буде безболісним.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу "Інтер".

"Я вважаю, що безболісним це не буде", - сказав С.ТІГІПКО. Він зазначив, що спілкується з багатьма політиками як з опозиції, так і з більшості і всі говорять про те, що пенсійна реформа в країні потрібна.

За словами С.ТІГІПКА, до цього часу такої реформи не здійснили лише Україна, Росія та Білорусь.Він висловив переконання, що Білорусь має зараз економічні проблеми в тому числі із-за цього, а Росія може підтримувати своє пенсійну систему через зростання ціни на нафту та газ.

"Ми такої можливості не маємо", - зауважив він.

При цьому С.ТІГІПКО додав, що сьогодні така критика відбувається через намагання опозиції заробити "свої політичні бали на цій темі".