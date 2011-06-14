Протягом літа буде напрацьована низка законопроектів для другого етапу пенсійної реформи

Віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики та праці України Сергій ТІГІПКО обіцяє протягом літа напрацювати низку законопроектів, спрямованих на розвиток пенсійної реформи.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу "Інтер".

"Я хочу комплексно ухвалити декілька законів, і за літо я їх підготую", - сказав С. ТІГІПКО.

Він наголосив, що парламент має повернутися до питання ухвалення цих законопроектів вже восени поточного року.

С.ТІГІПКО зауважив, що це стосується другого рівня пенсійної реформи - запровадження персоніфікованої системи.

"Людина зможе на свій персоніфікований рахунок щомісяця відраховувати якусь частину коштів. І це залишиться людині", - сказав він.

С.ТІГІПКО також зауважив, що необхідно вирішити ще одну проблему, яка виникає через те, що не можна збільшувати навантаження на відрахування з фонду заробітної плати.

"Це означатиме практично стимулювання тінізації та затримка в приході інвесторів в Україну", - переконаний віце-прем`єр.