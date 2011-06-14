Парламент у четвер розгляне законопроекти про пенсійну реформу - Єфремов

Верховна Рада України розгляне законопроекти, що стосуються пенсійної реформи, у четвер, 16 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він нагадав, що у парламенті зареєстровано три відповідних законопроекти.

О.ЄФРЕМОВ запевнив, що усі ці документи пройдуть повне обговорення і будуть розглянуті лише у першому читанні.

«Буде розгляд за повною процедурою. І я не виключаю, що до другого читання будуть вноситися якісь пропозиції», - сказав він.