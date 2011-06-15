Янукович висловлюється за впровадження в Україні трирівневої пенсійної системи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності впровадження в Україні трирівневої системи пенсійного забезпечення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час наради у Вінниці.

«Ми повинні зрозуміти, що у нас сьогодні 14,5 млн. пенсіонерів і практично 14 млн. активно працюючих людей. Мінімальною реальною нормою забезпечення пенсійних видатків є норма, коли на 1 пенсіонера приходиться 3 працюючих. А є країни, де ця норма становить 1 до 4, а то й 5. І це державна політика, яка створює нормальні умови для пенсіонерів. Коли 5 працюючих будуть утримувати одного пенсіонера, він буде мати пенсію, про яку кожен працюючий буде мріяти. А для цього потрібна трьохрівнева система пенсійного забезпечення», - сказав Президент України.

За його словами, крім солідарної системи, вона має передбачати ще й накопичувану систему та систему приватних пенсійних фондів. «Таку систему нам потрібно створювати, адже через це пройшов увесь світ. Якщо ми цього не зробимо, то будемо зраджувати наше старше покоління, наших батьків, тим хто нам вірив й вірить, яким ми зобов’язання створити нормальні умови життя. А ті, хто йде проти, щоб ми цю роботу виконали, втрачають совість», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також констатував, що не зважаючи на збільшення відрахувань до Пенсійного фонду, грошей на виплати пенсій все одно не вистачає. «Ми будемо дуже обережно, крок за кроком рухатися для того, щоб з оптимальною швидкістю рухатися уперед і не втратити того, що ми маємо. Ми зараз кожного місяця збільшуємо відрахування у пенсійний фонд, але цих грошей все одно не вистачає, щоб покрити всі видатки ПФ. Приблизно не вистачає близько 35 млрд. гривень. Тому реформи, про які ми кажемо, і які декого дивують й викликають негативну реакцію у суспільстві, у світі вже здійснили. Там до них уже звикли», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.