Правоохоронні органи реформують. Янукович доручив створити робочу групу

13:25, 16 червня 2011
Соцполітика
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив главі Адміністрації Президента Сергівю ЛЬОВОЧКІНУ підготувати пропозиції щодо створення робочої групи з реформування правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання робочої групи з питань реформування кримінального судочинства.

Глава держави наголосив на необхідності розробити концепцію реформування правоохоронних органів.

«У цьому документі має бути відображено структурні зміни, шляхи підвищення ефективності правоохоронних органів, посилення і кадрового, і ресурсного забезпечення. Реформування має гарантувати демократичний громадський контроль за діяльністю цих органів», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ доручив главі АП протягом двох тижнів підготувати пропозиції щодо створення робочої групи, яка розроблятиме концепцію реформування правоохоронних органів.

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