Кількість зареєстрованих безробітних скоротилася на 5,3% – до 549,2 тис. осіб

В Україні в травні ц.р. кількість офіційно зареєстрованих безробітних скоротилася на 5,3%, або на 30,7 тис. осіб, порівняно з квітнем, і на 1 червня становила 549,2 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

З початку року кількість безробітних зросла на 0,8%, або на 4,3 тис. осіб (на 1 січня 2011 року кількість безробітних становила 544,9 тис. осіб).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 червня 2011 року становив 2% від загальної кількості населення працездатного віку.

Кількість безробітних, які на 1 червня ц.р. одержували допомогу з безробіття, становила 406,1 тис. осіб, що на 3,7%, або на 15,5 тис. осіб, менше порівняно з даними на 1 травня ц.р.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 червня 2011 р. становила 817,17 грн., що на 2,22 грн. більше, ніж на 1 травня ц.р.