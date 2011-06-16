Через 3 місяці МВС буде готове випускати паспорти з біометричними даними - Могильов
16:12, 16 червня 2011Соцполітика
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Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що через три місяці МВС буде готове випускати паспорти з біометричними даними.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МОГИЛЬОВ заявив сьогодні на прес-конференції.
«У нас є повна база, і ми готові їх виготовляти. Це займе приблизно три місяці, і ми готові будемо випускати паспорти з біометрією», - сказав міністр.
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