Через 3 місяці МВС буде готове випускати паспорти з біометричними даними - Могильов

16:12, 16 червня 2011
Соцполітика
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Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що через три місяці МВС буде готове випускати паспорти з біометричними даними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МОГИЛЬОВ заявив сьогодні на прес-конференції.

«У нас є повна база, і ми готові їх виготовляти. Це займе приблизно три місяці, і ми готові будемо випускати паспорти з біометрією», - сказав міністр.

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