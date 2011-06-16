В Україні у травні на 10 робочих місць було 60 претендентів
16:28, 16 червня 2011Соцполітика
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В Україні в травні 2011 року на 10 робочих місць претендували 60 осіб (на 1 січня ц.р. – 88 осіб).
Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.
Згідно з повідомленням, при цьому кількість українців, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, на 1 червня 2011 року становила 565,9 тисячі людей, що на 31,4 тис. чоловік менше, ніж на 1 травня ц.р.
На 1 червня 2011 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 95 тисяч людей (на 1 січня 2011 р. – 63,9 тисячі людей).
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